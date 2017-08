A Universidade Aberta do Brasil (UAB) polo Formiga receberá no dia 26 deste mês a 5ª edição do programa Aproxime-se.

O programa de extensão é promovido pelo Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG). A programação inclui mesa-redonda e três minicursos gratuitos e abertos ao público.

Os interessados em participar devem se inscrever pelo site do Aproxime-se ou, caso haja vagas disponíveis, no dia do evento no próprio local.

As atividades acontecerão no polo da UAB, localizado na rua Alderico Nogueira, 470, no bairro Sagrado Coração de Jesus.

Programação

8h30 – Cerimônia de Abertura, com coordenadora do polo UAB em Formiga, Ivane de Fátima Pacheco Vespúcio.

9h – Mesa-redonda “Direito à diversidade e à igualdade”, com a participação de bolsistas do programa “Aproxime-se” e mediação de Wagner Corradi, diretor do Caed, e Evandro Lemos da Cunha, Coordenador de Extensão.

11h – Minicursos

Gestão de Pessoas para EaD: o minicurso vai abordar as formas de alcançar objetivos institucionais e pessoais por meio da gestão das pessoas envolvidas em uma organização. Vagas: 40

Noções de Direitos Autorais: serão introduzidas as principais normas e leis brasileiras sobre direitos autorais aplicadas à produção de material didático. Vagas: 40

Noções de Produção e Apresentação do Trabalho Científico: a oficina vai apresentar as normas da ABNT para produção de trabalhos científicos e sua importância. Vagas: 40