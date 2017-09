Da Redação

A Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais (Uaitec) está com inscrições abertas para cursos na área de tecnologia da informação. O prazo para se inscrever vai até o dia 29 deste mês. Serão oferecidas 24 mil vagas em aproximadamente 100 municípios mineiros.

Em Formiga há vagas para Web Designer, Analista de Mídias Sociais, Desenvolvedor de Jogos, Desenvolvedor de Aplicativos, Programador Web e Programador de Sistemas. Os cursos são gratuitos.

A duração dos cursos será de aproximadamente três meses, com carga horária total de 272 horas. O conteúdo será ministrado na modalidade semipresencial, combinando aulas online e encontros presenciais nas unidades, com auxílio de tutores.

Os procedimentos para matrícula são os seguintes: realizar o cadastro no portal Uaitec (www.uaitec.mg.gov.br); comparecer pessoalmente à unidade, portando original e xerox do CPF, RG e comprovante de escolaridade (estar, no mínimo, cursando o ensino médio); e assinar o termo de compromisso disponível no polo.

É obrigatório já ter realizado cadastro no site da instituição e fazer a matrícula presencialmente na unidade. A matrícula é garantida por ordem de chegada.

O polo Formiga está localizado na rua São Luiz Gonzaga, 327, bairro São Luiz. O telefone do polo é o (37) 3322-5528.