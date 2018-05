A Uaitec Lab, que é ligada à Secretaria Municipal de Educação, oferece mais de 70 cursos online, totalmente gratuitos. Eles integram as áreas “Desenvolvimento de habilidades”, “Formação profissional”, “Tecnologia da informação e comunicação”, “Meio Ambiente”, “Inovação e empreendedorismo: novos negócios”, “Rede tecnológica de capacitação (Apaes)” e “Saúde, bem-estar e cidadania”.

A instituição conta com espaço e infraestrutura adequados para atender toda a população. De acordo com a coordenadora da Uaitec Lab, Júnia Marisa Pinto, para se inscrever a qualquer curso, basta acessar o site da Uaitec (www.uaiteclab.mg.gov.br) e fazer o cadastro. Em seguida, o candidato deve entrar no e-mail e concluir sua inscrição, voltar ao site para fazer login e acessar o curso. Ele pode ingressar na Uaitec a qualquer época do ano, todos os cursos estão disponíveis. As aulas são online e podem ser assistidas em casa ou no pólo da Uaitec de Formiga.

A Uaitec funciona na rua São Luiz Gonzaga, 327, no Bairro São Luiz. Mais informações pelo telefone 3322-5528 (falar com Júnia ou Heliamar).

Confira os cursos disponíveis:

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES

Organização de eventos

Aproveitamento de alimentos

Assentador de piso cerâmica e azulejo

Assentador de portas e janelas de madeira/carpintaria

Embalagens para presente com papel reciclável

Etiqueta e boas maneiras como profissional

Hotelaria

Marketing pessoal

Noções básicas de encanador e bombeiro hidráulico

Noções básicas de instalações elétricas

Podologia

Repositor de estoque em supermercado

Técnicas de pintura e textura em parede

Velas e sabonetes artesanais

Atendendo com qualidade

Legislação trabalhista

Segurança do trabalho

Bovinocultura de corte, cria e recria

Colocação no mercado de trabalho

Contabilidade para não contadores

Departamento pessoal

Introdução às práticas administrativas

Maquiagem

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de escritório

Cabeleireiro

Costureira

Doceira

Garçom

Jardinagem

Operador de telemarketing

Padeiro/confeiteiro

Salgadeira

Secretariado

Telefonista e recepcionista

Servente de pedreiro

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

BrOffice

Como usar a internet, navegação e e-mail

Excel 2010 básico e avançado

Introdução à informática

Introdução ao EaD

Introdução ao Linux

Moodle – conceitos básicos e ferramentas

Power Point 2010 básico e avançado

Webdesign

Word 2010 básico e avançado

Autocad

Tecnologia da informação e comunicação

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e recursos hídricos

Educação ambiental

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO: NOVOS NEGÓCIOS

Fomento à cultura empreendedora

Empreendedorismo

REDE TECNOLÓGICA DE CAPACITAÇÃO – APAES

APAE – Treinamento para o Centro Tecnológico de Capacitação

Conhecendo pessoas com deficiência intelectual e múltipla – Sistema de Classificação e Apoio

Culinária (com módulo para intelectuais múltiplos)

Informática na formação para o trabalho para pessoas com deficiência intelectual e múltipla

Sorvete e picolé (com módulo para deficientes intelectuais múltiplos)

Trabalho, emprego e renda para pessoas com deficiências intelectual e múltipla

Convívio com pessoas portadoras de necessidades especiais

SAÚDE, BEM-ESTAR E CIDADANIA

Reforma ortográfica

Cuidados básicos com a pele

Ginástica laboral e reeducação postural

Higiene e vigilância sanitária de alimentos

Horta comunitária e plantas medicinais

Terceira idade: educação para a Saúde

Cidadania

Noções de primeiros socorros

Curso de cuidados básicos com a Estomia