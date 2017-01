O mercado de Tecnologia da Informação (TI) é o que mais cresce no Brasil, sendo Minas Gerais o estado que possui o segundo maior ecossistema de startups, com mais de 400 empresas. Pensando nisso e nas oportunidades que esse mercado oferece, a Rede Uaitec, programa do Governo de Minas Gerais, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES), disponibilizará seis cursos profissionalizantes gratuitos de Tecnologia da Informação, com inscrições abertas a partir do dia 17 de janeiro até 10 de fevereiro.

Dentre os cursos oferecidos, os alunos poderão optar por Desenhista de Produtos Gráficos, Analista de Mídias Sociais, Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, Programador de Dispositivos Móveis, Programador Web e Programador de Sistemas. As aulas serão ministradas na modalidade semipresencial, com conteúdos online e presenciais, onde nesse modelo específico, os alunos terão que se dirigir a unidade uma vez por semana e terão auxílio de tutores.

Os interessados deverão se cadastrar pelo portal da Uaitec no endereço uaitec.mg.gov.br, informando os dados completos. Após a confirmação do cadastro, poderão se dirigir a um dos polos, levando a documentação exigida para realização da matrícula no curso desejado. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e o material didático completo será distribuído no começo das aulas, previstas para março.

Os cursos terão duração de 3 meses, com carga horária total de 200 horas, onde todas as opções de cursos na área de Tecnologia da Informação terão incluídas 40 horas de empreendedorismo e inovação, motivando os alunos a desenvolverem atividades diferenciadas para o mercado.

A Rede Uaitec também oferece cursos de Inglês e Espanhol na modalidade semipresencial, submetendo-se aos mesmos critérios para realização de matrícula. Para mais informações sobre os cursos de TI, idiomas e outros cursos oferecidos pela Uaitec, basta acessar o portal pelo endereço uaitec.mg.gov.br.