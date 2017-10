A Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais (Uaitec Lab) prorrogou o prazo para inscrição em seis cursos profissionalizantes na área de Tecnologia da Informação (TI). As a inscrição pode ser feita até o dia 17 deste mês.

Os cursos oferecidos são: analista de mídias sociais, web designer, desenvolvedor de jogos, programador de sistemas, programador web e desenvolvedor de aplicativos.

Para se inscrever é necessário que o candidato esteja cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental e ter conhecimento básico de informática. Todos os cursos são gratuitos.

A pré-matrícula deve ser feita no portal da Uaitec. Em seguida, o candidato receberá um e-mail informando a data na qual deverá comparecer à unidade para efetivação da matrícula. Ele deverá portar os seguintes documentos (original e xerox): identidade, CPF e comprovante de escolaridade.

É importante destacar que a pré-matrícula não garante a vaga e a efetivação da matrícula será realizada por ordem de chegada.

Os cursos são semipresenciais e a Uaitec oferece duas turmas de cada curso, sendo uma no período da tarde e outra no período da noite. As aulas terão duração de três meses, com carga horária de 200 horas. Os estudantes terão conteúdos online, mas precisarão marcar presença semanalmente na Uaitec para contar com auxílio de tutores.

O polo Uaitec Lab de Formiga fica à rua São Luiz Gonzaga, 327, bairro São Luiz, próximo ao IFMG. Para mais informações, o telefone de contato é 3322-5528.