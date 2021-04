Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, 100% dos leitos de UTI estão ocupados. Mesmo assim, o novo decreto municipal permite que bares e restaurantes fiquem abertos até 20h, em todos os dias da semana. Até mesmo a música ao vivo foi liberada no município.

O novo decreto apresenta novos horários para o funcionamento de comércio não essencial, shoppings, entre outros. Para a maioria dos estabelecimentos, incluindo supermercados, o horário limite de funcionamento é 20h. Após esse horário, a venda de bebidas alcoólicas é proibida.

A prefeitura também permitiu a abertura de academias, clubes sociais e parques públicos, mas com a regra de que deverá haver distanciamento de três metros entre todas as pessoas, além do uso de máscaras. Cinemas, parques de diversões e casas noturnas continuam de portas fechadas.

Na última segunda-feira (12), o Governo de Minas permitiu que a região Triângulo do Sul retornasse para a Onda Vermelha, mesmo com a altíssima taxa de ocupação de leitos de UTI em Uberaba. Segundo a administração estadual, houve melhora de indicadores na epidemia de Covid na região.