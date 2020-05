Uberaba ultrapassou dois mil casos prováveis de dengue em 2020, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado nessa segunda-feira (18) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Com 2.204 registros e incidência muito alta, Uberaba continua sendo a cidade do Triângulo Mineiro com o maior número de casos da doença.

São 268 casos novos em relação ao último boletim estadual, divulgado no dia 11 de abril, quando o município registrou 1.936 ocorrências.

Os casos prováveis de dengue aumentaram não só em Uberaba, mas também em outros municípios da região: