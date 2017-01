No último dia de 2016, sábado (31) ainda no mandato de Eduardo Brás, a Prefeitura de Formiga inaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro Geraldo Veloso. O espaço recebeu o nome do professor e psicólogo, Georges Khouri.

A solenidade contou com a presença de familiares do homenageado, autoridades, membros das Maçonarias de Formiga e da comunidade local.

Eduardo Brás falou da satisfação de entregar mais uma grande obra para a comunidade durante sua gestão. Gustavo Oliveira, representando as Lojas Maçônicas “Ciência e Virtude” e “Fraternidade Acadêmica Irmão Otaíde Feltrim” agradeceu ao Executivo pelo reconhecimento a Goerges Khouri.

Com um investimento total de R$1.110.238,88, a UBS foi construída pela empresa vencedora da licitação e responsável pela execução da obra, a Construtora Chaves Costa LTDA.

A nova UBS beneficiará os moradores dos bairros Geraldo Veloso, Tino Pereira,Vila Nova das Formigas e Ércio Rocha.

Georges Khouri

Georges Khouri faleceu em 18 de dezembro de 2015.Casado com Maria Helena Costa Khouri e pai de três filhos. Psicólogo graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em Psicologia Educacional, Psicologia Clínica e Jurídica, e mestre em Engenharia de Produção, em Mídia e Conhecimento, com ênfase em Psicologia das Organizações.

Foi psicólogo na diretoria de Recursos Humanos da Universidade Federal de Viçosa, entre 1980 e 1986. Foi psicólogo clínico, em consultório, por muitos anos em Formiga. Diretor do NAPS, atual Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Formiga entre os anos de 1996 a 2000. Georges foi professor do Unifor-MG de 1997 a 2015. Responsável pela Clínica de Psicologia do Centro Universitário de Formiga, de junho de 2010 a dezembro de 2015. Eleito vice-presidente do Conselho Diretor da Fundação Educacional de Formiga/ em abril de 2015. Maçom integrante e atuante pelas Lojas Maçônicas “Ciência e Virtude” e “Fraternidade Acadêmica Irmão Otaíde Feltrim” de Formiga.

Ele foi presidente, vice-presidente e conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Formiga, entre os anos de 1999 e 2005. Foi conselheiro da Fundação Educacional Assistencial e de Proteção ao Meio Ambiente (Feama).Presidente por três gestões da Associação dos Psicólogos de Formiga. Eleito presidente do Patronato São Luiz entre 1999 a 2001. Era Irmão benfeitor da Santa Casa de Caridade de Formiga. Dentre outras atuações profissionais e participações em instituições e conselhos municipais.