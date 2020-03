A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Saúde, comunica que na manhã da próxima segunda-feira (9), as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s)estarão fechadas.

Na ocasião, os servidores participarão de uma capacitação referente ao coronavírus (Covid-19), que será ministrada pela médica infectologista Raquel Vaz.

O atendimento à população será retomado a partir das 13h.

De acordo com o setor de Atenção Primária, o objetivo do treinamento é capacitar as equipes da Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Básico de Saúde para atuar na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus, de modo a minimizar os riscos de transmissão.