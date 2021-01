Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) em Pará de Minas estão funcionando em horário estendido até as 20h. A partir das 16h, as unidades dos bairros Providência, Seringueiras, Paraíso, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora da Piedade (Antiga Policlínica) terão atendimento preferencial para pacientes com quadros de síndromes gripais e com sintomas de dengue.

De acordo com a Prefeitura, moradores de todas as regiões da cidade poderão buscar atendimento em qualquer uma dessas cinco UBS’s.

Um dos objetivos é facilitar o acesso à assistência em saúde daqueles usuários que estiverem com sintomas da Covid-19 e diminuir a sobrecarga da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital Municipal Padre Libério que seguem com atendimentos de urgência e emergência.

A Secretaria de Saúde contratou novos profissionais, que foram treinados. Caso haja demanda para outro tipo de atendimento, a orientação é que os profissionais acolham e atendam o paciente.