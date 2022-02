O jogador de futebol Talles Brener, de 23 anos, atacante que jogou por Fluminense e defende o Rukh Vynnyky, da Ucrânia tranquilizou os familiares e pessoas mais próximas no Brasil.

Por meio de mensagem no Instagram, na quinta-feira (24), o atleta de Divinópolis disse que está bem e agradeceu as mensagens de apoio.

A Rússia iniciou uma operação de invasão da Ucrânia na madrugada de quinta (24). O presidente Vladimir Putin anunciou uma ação militar no leste da Ucrânia, onde estão as regiões separatistas que ele reconheceu como independentes.

“Boa noite, em meio às circunstâncias ocorridas aqui na Ucrânia, venho a comunicar a todos que estamos bem, obrigado pelas mensagens de apoio e oremos que tudo isso possa passar o quanto antes no país!”, disse por meio das redes sociais.

O jogador de futebol está bem em Lviv, maior cidade do Oeste do país, com mais de 700 mil habitantes. A cidade recebeu, nas últimas semanas, a embaixada dos Estados Unidos, que foi transferida de Kiev para o município no Oeste do país, em razão das tensões entre ucranianos e russos.

Nas últimas horas, a cidade recebeu alertas de possíveis ataques da ofensiva russa. As sirenes soaram na cidade e houve pedidos para que as luzes fossem desligadas na cidade.

Talles Brener teve passagens pelos times sub-19 e sub-20 do Fluminense, onde chegou a jogar como profissional em 2017. Depois defendeu equipes como Mirassol, Noroeste, Vila Nova-GO e se transferiu para o futebol ucraniano, onde defendeu o Olimpik Donetsk na temporada 2020/2021, e o Rukh Vynnyky, atual 11º colocado na temporada 2021/2022.

