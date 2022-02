A Ucrânia formalizou em documento, nesta segunda-feira (28), o pedido para entrar na União Europeia. O documento foi assinado pelo presidente Volodymyr Zelensky.

Em uma foto divulgada pela presidência ucraniana, o presidente apareceu ao lado do primeiro-ministro Denys Shmyhal e o presidente do Parlamento da Ucrânia Ruslan Stefanchuk. Na manhã desta segunda-feira, no horário local, o presidente anunciou pelas redes sociais que conversou com a presidente da comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen.

“Falamos sobre decisões concretas sobre o fortalecimento das capacidades de defesa da Ucrânia, assistência macrofinanceira e a adesão da Ucrânia à União Europeia”, resumiu.

Zelensky tem conversado com outros presidentes para apoiarem a decisão de entrada no grupo. Alguns recentes contatos foram com a Romênia e com a Lituânia.