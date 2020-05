O presidente da Uefa (entidade máxima do futebol europeu), o esloveno Aleksander Ceferin, afirmou que acredita que a temporada europeia, incluindo a Liga dos Campeões, será realizada até o final, mesmo com o Velho Continente ainda enfrentando a pandemia do novo coronavírus (covid-19)

Em entrevista concedida à emissora catariana Bein Sports na quinta-feira (14), o dirigente afirmou: “Temos que esperar que o comitê executivo da Uefa confirme as datas, mas posso dizer que a temporada europeia terminará em agosto, se tudo estiver como está agora. Como as coisas estão agora, tenho certeza de que podemos terminar a temporada europeia e isso significa competições da Uefa”.

Na conversa, Ceferin também falou da expectativa de que a maior parte das ligas nacionais da Europa chegue ao final: “Temos um plano concreto de terminar a temporada europeia. Acho que a maioria das ligas terminará a temporada. Quem não quiser, a decisão é sua, mas ainda terá que disputar jogos de classificação se quiser participar das competições da Uefa”.

Ao falar das competições nacionais, o dirigente expressou sua contrariedade com a decisão dos organizadores do Campeonato Francês de encerrar a competição de forma antecipada: “Para nós, o importante é saber quem é o campeão, quem é o segundo, quem é o terceiro e o quarto. Minha opinião pessoal é que você cancela uma temporada muito cedo (…). Não é o ideal, porque as coisas podem melhorar muito e todos podem jogar, exceto algumas ligas. Mas, novamente, se for uma decisão do Governo, o que os clubes podem fazer? Ou a liga? Eles não podem fazer nada. Mas para mim a decisão foi prematura”.