A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para o processo seletivo de graduação a distância (EAD). São oferecidas 750 vagas para cinco cursos de graduação a distância: bacharelado em administração pública, licenciatura em educação física, física, matemática e química.

Os cursos serão oferecidos em 14 polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB): Bicas, Barroso, Boa Esperança, Cataguases, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares, Ipanema, Ilicínea, Juiz de Fora, Salinas, Santa Rita de Caldas, Sete Lagoas, Timóteo e Ubá. Os cursos e vagas, no entanto, variam conforme o polo.

Os interessados poderão optar por duas formas de ingresso: processo seletivo de provas, concorrendo a proporção de 70% do total das vagas, ou aproveitamento da pontuação obtida em uma das duas mais recentes edições (2016 ou 2017) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), concorrendo a proporção de 30% do total das vagas.

De acordo com o edital (clique aqui ), o candidato concorre apenas às vagas destinadas ao curso e ao polo para o qual originariamente tenha se cadastrado. As vagas em cada uma das modalidades, cursos e polos respeitam os limites das vagas existentes, conforme o edital. Além disso, não é permitido se inscrever em ambas modalidades de seleção e em mais de um curso/polo.

O exame será aplicado no dia 16 de setembro nas cidades Boa Esperança, Governador Valadares, Juiz de Fora, Salinas e Sete Lagoas. As provas serão realizadas em um único dia, nos horários de 9h às 13h. O candidato somente poderá fazer as provas no local indicado no comprovante definitivo de inscrição.

Inscrições

Os candidatos poderão se inscrever das 15h do dia 31 de julho às 15h do dia 20 de agosto, somente on-line no site da Copese. O valor da taxa de inscrição é de R$120.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada até sexta-feira (10).

Resultado

O gabarito das provas objetivas do processo seletivo específico será divulgado às 9h do dia 17 de setembro, no site da Copese.

O resultado final será divulgado no dia 21 de setembro, a partir das 15h, no site da Copese.

Preenchimento de vagas

Não sendo preenchidas as vagas destinadas, os editais de reclassificação serão publicados, conforme o calendário acadêmico da UFJF. As reclassificações serão realizadas conforme calendário de Reclassificação, que será disponibilizado no site da CDARA.

As aulas estão previstas para começar no dia 31 de outubro.

Outras informações: (32) 2102-3738 / 2102-3755 – Coordenação Geral de Processos Seletivos da UFJF.

