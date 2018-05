A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para o curso gratuito de pós graduação latu sensu de Especialização em Tecnologias Digitais e Educação 3.0. As inscrições vão até o dia 25 de maio.

Com modalidade semipresencial, o curso é voltado para a formação continuada de professores, educadores e profissionais administrativos da rede pública da educação básica para lidarem com inovação e tecnologias digitais na educação, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam a utilização de novas tecnologias. A pós-graduação terá uma carga horária de 420 horas, com dois eixos temáticos em sua estrutura curricular.

Como critério para se candidatar, o interessado deve possuir graduação em qualquer área de conhecimento, possuir noções de informática; possuir acesso a computador e internet; ter disponibilidade de no mínimo 10 horas semanais para se dedicar às atividades do curso e produzir um trabalho teórico ao longo do curso.

A inscrição para o processo seletivo será realizada exclusivamente por formulário eletrônico disponível no site do Caed/UFMG. A seleção será feita por meio de prova escrita no dia 9 de junho e análise de currículo com abertura para 120 vagas.

Confira o edital.

