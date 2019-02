Mais de um terço dos candidatos autodeclarados negros e aprovados no primeiro semestre da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram barrados pela banca de heteroidentificação racial, grupo que analisa as características físicas dos cotistas. Ao todo, dos 885 que tiveram aspectos como cor de pele e textura do cabelo analisadas, 346 não conseguiram o aval para ingressar na universidade por meio do benefício. Os números englobam alunos de BH e Montes Claros, no Norte de Minas.

É a primeira vez que uma junta formada por professores, funcionários e alunos da Federal avaliam objetivamente critérios fenotípicos de postulantes às vagas reservadas. Os reprovados podem entrar com recurso. Nesse caso, uma segunda equipe faz a reavaliação que prevalece e é definitiva.

O grupo que verifica os estudantes é formado por pessoas ligadas aos debates raciais. Todas passam por treinamento específico antes da realização da banca, diz o professor Rodrigo Ednilson, presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG. “Nos baseamos em um conjunto de fatores e não em uma tabela cromática. É uma abordagem social para verificar se aquele candidato, no cotidiano, é ‘lido’ como um negro”, explica.

Merecedores