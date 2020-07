A substância que poderá ser utilizada para fabricação de uma vacina contra o novo coronavírus começa a ser aplicada em voluntários de Minas Gerais nesta sexta-feira (31). O fármaco, considerado um dos mais promissores em desenvolvimento no mundo, vai ser testado em 852 pessoas de Belo Horizonte.

Quem receber o Coronavac, criado pelo laboratório Chinês Sinovac Biotech, será acompanhado por mais de um ano. No período, os pesquisadores vão determinar se a substância provoca imunidade contra a Covid-19 e se poderá transformar-se em vacina a ser aplicada para toda a população.

Esta é a terceira e última fase de teste da CoronaVac. Nas anteriores, realizadas na China, 744 participantes mostraram imunidade à doença após receberem o fármaco. No Brasil, a pesquisa está sendo coordenada pelo Instituto Butantan e, em Minas, conta com o apoio da UFMG.

“A infraestrutura da UFMG no campo das pesquisas em dengue e outros estudos possibilitou que estivéssemos hoje preparados, de certa forma, para os ensaios clínicos no contexto da Covid-19”, afirmou Mauro Teixeira, coordenador do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da instituição.