O Centro de Apoio à Educação a Distancia (Caed) da UFMG oferecerá quatro cursos online e gratuitos sobre ensino a distancia (EaD). Os cursos acontecem de 7 de outubro a 7 de novembro, com carga horária de 15 horas e prazo de 30 dias para conclusão . São 400 vagas ofertadas, sendo 100 pra cada capacitação. É necessário fazer inscrição prévia, via formulário eletrônico, até às 17h do dia 6 de setembro.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados poderão escolher apenas uma opção de curso, que não pode ser alterada após a inscrição. Todas as capacitações são ministradas sem o auxílio de um tutor. A relação de selecionados será divulgada no dia 27 de setembro, no site do Centro.

Sobre os cursos

Desenvolvidos com o objetivo de capacitar a comunidade acadêmica e a sociedade, os cursos de extensão introduzem temas ligados à educação a distância. O Introdução à Educação a Distância apresenta a definição de EaD, seu histórico e suas fundamentações legais; aborda a relação das tecnologias com a EaD e a sua presença na UFMG, além de analisar algumas perspectivas de crescimento da modalidade nos próximos anos.

As Noções Básicas de Direitos Autorais trata das regras fundamentais de proteção aos direitos autorais no Brasil, preparar os cursistas para a produção de materiais didáticos de forma condizente com a proteção autoral e indicar os meios adequados de utilização de materiais de terceiros em consonância com a Lei de Direitos Autorais brasileira.