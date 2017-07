A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu 54 vagas temporárias de trabalho para profissionais de saúde e ciências sociais. Serão admitidos 18 supervisores e 36 entrevistadores, que atuarão no Programa Nacional da Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ).

O edital de seleção recebe inscrições até 26 de julho, no www.nescon.medicina.ufmg.br/selecao

Os interessados devem ser graduados em pelo menos um dos seguintes cursos de nível superior: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Fonoaudiologia, Educação Física, Psicologia, Farmácia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Biomedicina, Gestão de Serviços de Saúde e Saúde Coletiva e Ciências Sociais.

É preciso ter experiência na área de saúde ou pesquisa. Exige-se ainda habilidade na utilização do pacote office da Microsoft Windows, bem como no manuseio de tablets com sistema operacional Android.

Os aprovados no processo seletivo atuarão junto ao Programa Nacional da Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ), e serão classificados como entrevistadores ou supervisores de acordo com suas habilidades.

Ao entrevistador cabem atividades como aplicação de instrumentos de coleta de dados do PMAQ em pesquisas de campo, participação em curso de qualificação, entre outras do gênero. Já o supervisor é responsável pela coordenação das equipes entrevistadoras, acompanhamento de aplicação de questionários e tarefas correlatas.

A remuneração oferecida para os dois cargos é proporcional ao trabalho realizado. O entrevistador receberá R$ 17,00 por entrevista realizada no período do roteiro de campo. O supervisor será remunerado de acordo com o número de entrevistas aplicadas, mais R$100 reais por dia trabalhado.

A modalidade de admissão é a de contrato de serviços de autônomo.

Inscrições e seleção

Os interessados em concorrer às vagas do edital devem ler atentamente o documento, disponível em www.nescon.medicina.ufmg.br/seleção Em seguida, preencher, no mesmo endereço, o formulário de inscrição online.

A seleção constará de análise do formulário de inscrição, do Currículo Lattes, questionário, qualificação e avaliação escrita.

O resultado final será divulgado em www.nescon.medicina.ufmg.br até o início de setembro.

Mais informações: pmaq3@nescon.medicina.ufmg.br

Sobre o PMAQ Financiado pelo Ministério da Saúde Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é uma iniciativa da Diretoria de Atenção Básica desenvolvida com o objetivo de induzir avanços que levem a Atenção Básica no Brasil ao nível da excelência. O projeto compreende um conjunto de ações – entre elas a realização de avaliação das condições de acesso e de qualidade das Equipes de Saúde da Família (ESF). Ao Nescon – instituição parceira do Ministério nessa empreitada – cabe a avaliação externa das equipes de atenção básica nos estados do Acre, Rondônia e mesorregiões de Minas Gerais.