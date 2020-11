A última semana de novembro será com nebulosidade e temperatura em elevação, no Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com o climatologista Ruibran dos Reis as nuvens presentes nos próximos dias são resultado da alta pressão deixada pela última frente fria que passou pelas regiões.

No entanto, a previsão é que o calor marque presença, com chuvas eventuais a partir da tarde. “Condições favoráveis somente a chuvas isoladas”, afirmou o climatologista. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 75%.

As temperaturas são altas, com as máximas variando entre 30ºC e 32ºC, enquanto as mínimas devem ficar entre 14ºC e 17ºC.

Dia a dia

Segunda-feira (23): Céu nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Temperaturas entre 14 ºC e 29 ºC.

Terça-feira (24): Céu nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Temperaturas entre 15 ºC e 29 ºC.

Quarta-feira (25): Céu nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Temperaturas entre 14 ºC e 30 ºC.

Quinta-feira (26): Céu nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Temperaturas entre 14 ºC e 31 ºC.

Sexta-feira (27): Céu nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Temperaturas entre 15 ºC e 32 ºC.

