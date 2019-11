Redação Últimas Notícias

A última semana de novembro será de tempo instável em Formiga. De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado deixará as temperaturas amenas. Os termômetros podem ficar entre 16°C a 30°C.

O tempo fica instável devido ás passagens de frentes frias. No final de semana uma frente fria vinda do Sul, causou chuvas na região Sudeste. Nesta semana uma nova frente fria deve atuar na região, a partir de quarta-feira (27).

Até quarta a previsão é de chuva à tarde e a noite. A partir de quinta-feira (28) poderá chover a qualquer hora do dia. Conforme o Climatempo, as precipitações serão de moderadas a fortes e com raios.