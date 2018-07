Quem deseja ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais deve ficar atento ao encerramento do concurso público da corporação. As inscrições para participar do certame encerram-se na próxima segunda-feira (30).

De acordo com o edital, são 1.560 vagas para ambos os sexos. O salário inicial é de R$ 3.278,74.

Para participar do concurso é obrigatório ser brasileiro e ter entre 18 e 30 anos. Além disso, é preciso ter curso superior e não apresentar tatuagem visível com o uso de uniformes.

Outra exigência que consta no edital é com relação a altura do candidato. Só podem participar do certame homens e mulheres com mais de 1,60 metro e que tenham sanidade física e mental e aptidão física.

Os aprovados irão atuar em Belo Horizonte, na Região Metropolitana e no interior do Estado após a conclusão do curso de formação, que terá início em 2019. As inscrições podem ser feitas aqui, o valor é de R$ 122,95.

Distribuição das vagas

Do total de vagas, 690 vagas são para a Grande BH, sendo 621 para homens e 69 para mulheres. Já no interior do Estado, são ofertadas 870 vagas, sendo 783 para homens e outras 87 para mulheres.

Segundo a PM, o concurso tem duas fases. A primeira consiste em uma prova de conhecimentos gerais, que será aplicada no dia 2 de setembro em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares,

Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

A segunda é composta por avaliações físicas, psicológicas e exames toxicológicos. O edital pode ser consultado aqui.