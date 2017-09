O portal Últimas Notícias conta agora com mais um canal de comunicação com seus leitores, o WhatsApp. Por meio do número (37) 9 8832- 1944 é possível encaminhar denúncias, reclamações, sugestões de pauta, fotos e vídeos.

Com esse novo canal de comunicação. o UN espera estar ainda mais próximo de seus leitores. Além do WhatsApp os leitores podem entrar em contato com o portal pelo (37) 3322-4000 e pelo e-mail: novaimprensa@gmail.com.