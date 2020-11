No dia da Bandeira Nacional, celebrado quatro dias após a Proclamação da República, em solenidade realizada na sede do Tiro de Guerra 04-030, sob o comando do sub-tenente Lucielo Romero, foi entregue nesta quinta-feira (19) a Paulo Coelho e à sua esposa Normélia Vilela Rocha, diretores do portal Últimas Notícias e jornal Nova Imprensa, importante comenda concedida aos colaboradores eméritos do Exército Brasileiro.

De acordo com o sub-tenente, dentre os 33 Tiros de Guerra de Minas Gerais, incluindo o TG 04-030, apenas três dos vários nomes sugeridos foram agraciados como colaboradores eméritos, por ordem do comandante militar do Leste, general do Exército, Júlio Cesar de Arruda.

“Agradecemos ao jornalista Paulo Coelho que tanto nos ajuda, divulgando as nossas atividades, para que a comunidade formiguense tenha conhecimento do que é realizado neste Tiro de Guerra. Que nos próximos anos possamos continuar sendo parceiros. Lembro que todas as atividades, realizadas no ano de 2019, num total de 56, mereceram atenção de seus órgãos de imprensa e foram publicadas, alcançando assim, grande repercussão pública”, afirmou o subtenente durante a solenidade.

A solenidade foi acompanhada pelos atiradores que participaram ainda, de uma cerimônia de incineração de bandeiras inservíveis.