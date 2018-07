Redação Últimas Notícias

Uma das funcionalidades do aplicativo WhatsApp é a disseminação de informações, e, com este intuito, diversas pessoas criam grupos para divulgar notícias de certa localidade.

Em Formiga, diversos grupos foram criados. A maioria deles tem nomes parecidos com o do portal Últimas Notícias como Últimas Notícias Oeste, Notícias Região, Últimas Notícias – Formiga, etc.

O grupo Últimas Notícias – Formiga criado em fevereiro de 2017 e com 257 membros, estava usando a imagem (logotipo) do portal Últimas Notícias. Após contato com os administradores do grupo, tanto a imagem quanto o nome foram modificados.

A equipe do portal informa a todos que o Últimas Notícias não possui grupos no WhatsApp e que o número do portal no aplicativo, o (37) 9 8832-1944 é usado apenas para receber denúncias, fotos, vídeos e sugestões de pautas.

O Últimas Notícias foi criado em 2007, e tanto o nome quanto a logo do portal são registrados. O uso deles configura crime de falsidade ideológica.

Os interessados em acompanhar as notícias do portal podem seguir a fanpage do Últimas Notícias no Facebook (www.facebook.com/ultimasn/) ou podem acessar o portal pelo endereço www.ultimasnoticias.inf.br.

O portal alerta ainda para que as pessoas tenham cuidado com as informações repassadas pelo WhatsApp. As notícias falsas, conhecidas como fake news são rapidamente disseminadas pela plataforma.

Como identificar boatos

As notícias falsas são sempre bombásticas e em tons alarmistas. Quem tenta enganar os leitores escolhe exagerar ou inventar eventos absurdos para mexer com a emoção do público, principalmente quando as opiniões estão polarizadas.

Os textos podem até ser assinados e datados, mas, na maioria das vezes, as informações não são creditadas a alguém. Na maioria dos casos, os textos apresentam apenas uma afirmação forte, sem nenhum embasamento e é apenas a voz de quem está relatando aquela notícia.

As pessoas devem sempre pesquisar em sites confiáveis para ter certeza de que o fato ocorreu, como os portais de notícias. No Brasil existem ainda dois sites especializados em boatos, o Boatos.org e o E-Farsas.

Por fim as pessoas devem tem senso crítico e tentar deixar de lado a ansiedade que o rápido compartilhamento das notícias nas redes sociais traz.

Medidas do WhatsApp

Para impedir a disseminação de fakenews, o WhatsApp criou algumas medidas para limitar o alcance de mensagens. Uma dessas medidas é aplicar um limite no número de vezes que os seus utilizadores podem reencaminhar mensagens. Assim que a nova medida entrar em ação, os utilizadores só poderão reencaminhar mensagens para cinco conversas de cada vez.

Outra função criada pelo aplicativo é a dedura de mensagens encaminhadas. De acordo com o WhatsApp, a marca de encaminhamento de mensagens servirá para que o usuário identifique mais facilmente se a outra pessoa realmente escreveu o texto.