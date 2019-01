Dois escaladores brasileiros estão desaparecidos no Monte Fitz Roy, no Parque Nacional Los Glaciares, na região da Patagônia Argentina, na divisa com o Chile, desde a última sexta-feira (19), quando foram vistos pela última vez por um grupo de montanhistas.

Os desaparecidos são o capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, e o mineiro Leandro Ianotta. De acordo com a irmã de Fabrício, Luciana Amaral, o último contato com a família e com os amigos foi no dia 15 de janeiro, um dia antes de começarem a escalada do pico.

O amigo de Fabrício, Fabio Fabes tem acompanhado informações do resgate dos escaladores. Na quarta-feira passada (16), eles começaram a subida e no domingo (20) retornariam para a sede do parque. Mas na sexta, uma frente fria muito severa atingiu a montanha.

“Uma frente fria muito severa atingiu a montanha antes do esperado e vários escaladores abandonaram a montanha. Os dois fizeram rapel para fugir da frente fria que estava chegando. Uma dupla de escaladores italianos viram que eles optaram em continuar subindo. Acredito que devem ter imaginado que o mau tempo iria melhorar”, relatou Fábio.