O último fim de semana de janeiro deve ser de temperaturas elevadas em Formiga e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com pouca possibilidade de chuva tanto no sábado (28) quanto no domingo (29).

As temperaturas devem variar entre 16ºC a 30ºC e o tempo deve ficar mais seco. A umidade do ar pode chegar a 32% na parte da tarde.