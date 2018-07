Redação Últimas Notícias

O último fim de semana de julho continuará tendo predomínio de ar seco e quente. De acordo com o Instituto Climatempo, a massa de ar seco que atua sobre o Brasil central continua agindo em Minas Gerais, o que impossibilita a formação de nuvens de chuva.

A previsão é de bastante sol e temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos durante as horas mais quentes da tarde. A previsão é de que o índice fique abaixo de 30%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o cuidado especial com a hidratação. Deve-se suprimir exercícios físicos ao ar livre entre as 10h e 16h, evitar aglomerações e usar soro fisiológico para combater o ressecamento nas narinas e olhos. A Defesa Civil também orienta permanecer em locais protegidos do sol e consumir bastante água.

A variação de temperatura ao longo do dia (amplitude térmica), marca do inverno brasileiro, deverá prevalecer neste final de semana, as madrugadas serão frias com mínimas de 13°C e as tardes quentes, com máxima de 29°C. Assim como ocorreu durante todo o mês de julho, as manhãs serão marcadas pela névoa seca que se dissipa no decorrer do dia.

Neste ano a amplitude térmica em Minas Gerais está mais alta. Com temperaturas baixas à noite e na madrugada e calor durante o dia, principalmente à tarde, as variações de temperatura chegam a 15°C ao longo do dia.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, neste ano o fenômeno está mais elevado do que no inverno de 2017. O meteorologista explica que o inverno do ano passado em Minas teve dias mais nublados, assim, a temperatura não subiu tanto e a umidade relativa do ar também permaneceu mais alta. Já em 2018, a massa de ar quente e seco que está atuando sobre o estado reduz a nebulosidade, fazendo com o que o sol predomine e o calor aumente. “O pior da amplitude é a sensação para o ser humano. Nosso corpo, no mesmo dia, reage a várias temperaturas, o que não é agradável. O efeito da amplitude é o que chamamos de ‘efeito cebola’. A pessoa levanta cheia de agasalhos, tira no meio do dia e depois das 16h coloca tudo de novo”, destaca o meteorologista da Climatempo.

Confira a previsão:

Sexta-feira (27): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓13°C – ↑27°C

Sábado (28): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓13°C – ↑28°C

Domingo (29): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓14°C – ↑29°C

