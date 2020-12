Redação UN

Uma caminhonete VW/Saveiro, emplacada em Itaúna, se envolveu em um acidente na manhã de sábado (12), provocado por outro veículo que realizou uma ultrapassagem em local proibido.

A caminhonete seguia pela MG 050, deslocando de Formiga para Divinópolis, quando na altura do KM 167, que pertence ao município de Pedra do Indaiá, o condutor de 24 anos, residente na zona rural de Formiga, ao realizar uma curva, deparou-se com um outro veículo que transitava no sentido contrário, efetuando uma ultrapassagem em local proibido.

Para não colidir frontalmente com o veículo, o motorista se desviou mas perdeu o controle, saiu da pista, chocou-se contra uma árvore e tombou.