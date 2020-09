Uma colisão entre veículos foi registrada por volta das 17h de sexta-feira (18), na BR 494, em São Sebastião do Oeste.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma caminhonete Fiat/Strada, emplacada em Campo Belo, seguia pela rodovia, se deslocando de Divinópolis para Oliveira, quando na altura do Km 42, que pertence ao município de São Sebastião do Oeste, seu condutor de 39 anos, se deparou com um Ford/Ka, emplacado em Itapecerica, realizando uma ultrapassagem em local proibido (sinalizado com faixa dupla contínua amarela), vindo os veículos a colidirem frontalmente.

Devido ao impacto, o condutor da Fiat/Strada feriu-se levemente e o pai dele, de 67 anos, que estava no banco do passageiro, feriu-se gravemente, sendo ambos encaminhados para a UPA de Divinópolis pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros.

Já a condutora do Ford/ Ka de 37 anos, professora, natural de Itapecerica, que ficou presa nas ferragens, foi retirada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital São João de Deus em Divinópolis em estado grave.