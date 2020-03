Na segunda-feira (16), tiveram início em Córrego Fundo os exames eletivos de ultrassom.

O aparelho atenderá a demanda de toda a população e está instalado na Unidade de Saúde Padre Dionísio. O mutirão de ultrassonografia acontecerá a cada 15 dias ou quando necessário.

De acordo com a Prefeitura, até o final do mês será zerada a fila de espera dos exames eletivos.

O aparelho foi adquirido com recurso de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Aro. Com essa aquisição, a população terá total acessibilidade, conforto, segurança e qualidade nos exames, não necessitando se deslocar do município.