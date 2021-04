Quando voltar com as aulas presenciais? eis a questão. O dilema entre os impactos no aprendizado de crianças e adolescentes versus o possível aumento da transmissão do coronavírus e, por consequência, o aumento da quantidade de vítimas na pandemia que já matou mais de 350 mil pessoas no Brasil permeiam as discussões entre especialistas no assunto, decisões políticos e, claro, cada uma das famílias com filhos matriculados nas escolas do país.

De acordo com o jornal O Tempo, pesquisadores e professores dos departamentos de Sociologia e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) fizeram uma simulação dos impactos da volta às aulas na propagação do Sars-Cov-2.

Os resultados mostram que num grupo de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos um só aluno infectado numa sala com outros 20 tem potencial para contaminar outros 60 do círculo familiar dos estudantes em apenas 15 dias. Isso com todos eles usando máscara no colégio. Sem o equipamento de proteção, seriam 90 os infectados em apenas dez dias.

“Dados mostram que abrir escolas implica colocar em circulação o vírus. Sem aplicar testes e isolar casos, a abertura será um tiro na escuridão. É previsível que vai agravar a situação”, afirma o professor de sociologia da UFMG, Silvio Salej Higgins, que fez o trabalho junto do professor Adrian Hinojosa Luna e dos pesquisadores Andreia Pinto Rabelo, Vanessa Cardoso e Reinaldo Onofre.