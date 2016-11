Da Redação

A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu um casal de adolescentes no sábado (26), com drogas no bairro Industrial.

De acordo com a ocorrência, durante policiamento pelo bairro, na rua Pedro Ferreira da Costa, militares se depararam com o veículo Ford Fiesta de cor verde, transitando em alta velocidade.

O veículo era conduzido pelo menor de 15 anos de idade, tendo como passageiros o jovem e a adolescente de 16 anos.

Durante buscas no veículo, foram encontradas três buchas de maconha.

Os três envolvidos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a delegacia. O veículo foi removido para o pátio credenciado.