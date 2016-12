A Polícia Militar foi acionada via 190, sobre um furto ocorrido na avenida Abílio Machado, na manhã de sábado (3), no bairro Sagrado Coração de Jesus. No local foi apurado que foram subtraídos uma televisão e um botijão de gás.

Com as características do suspeito, durante rastreamento foi abordado um homem de 38 anos de idade que, após confessar o furto, informou a quem teria vendido os materiais furtados.

Os produtos furtados foram recuperados e os receptadores, dois homens de 39 e 33 anos, presos.