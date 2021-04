Arcos registrou um óbito por Covid-19 neste domingo (4). Esse é a 81ª morte por causa da doença.

De acordo com o boletim, trata-se de um homem, de 82 anos, morador do bairro Sion. Testou positivo para Covid-19 no dia 20/03/21. Ele estava hospitalizado no Hospital São José, em Nova Serrana/MG. O óbito ocorreu em 04/04/21.

Os 11 novos casos:

São 04 homens: