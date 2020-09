No final de julho eu escrevi um artigo apostando no fim do longo platô de mortes que estávamos, na verdade, foi um planalto de médias de mortes por Covid-19. Na maioria dos países, as mortes por Covid-19 segue uma exponencial que vai mudando a razão até inverter, como uma montanha, ficando um tempo neste platô para, então, passar a cair também em uma exponencial, ou seja, rapidamente no início e, depois, lentamente.

Isso acontece porque os governantes dos países, quando percebem que realmente é uma explosão exponencial, entram em pânico e fazem o “lockdown” rigoroso, multando e até prendendo os rebeldes. E, além do distanciamento social, usam máscaras e alcool-gel responsavelmente. Mas, no Brasil, o governo federal ficou catatônico, preso em um negacionismo inacreditável. Afirmaram que acabaria em um mês e não morreriam mais que 800 pessoas e somente os muito velhos e que, talvez, pensaram, morreriam de qualquer jeito!

Uma rápida consulta nos Cartórios demonstra que estão morrendo pessoas que não morreriam. Veja, como os cartórios demoram para atualizar e disponibilizar seus dados, pelo acompanhamento que tenho feito, estabeleci a Data Inicial em 16/03/2020, quando ocorreu a primeira morte por Covid-19, até a Data Final em 15/07/2020, e usando o mesmo período para o ano de 2019 para comparar.

Nesse período, em 2019, morreram 401.649 pessoas e, em 2020, 472.690, um aumento de 17,7%. Por Covid-19, morreram 78.683 pessoas, comparando com os mortos do ano passado, destes que morreram, 7.642 pessoas morreriam de outras causas, então, morreram 71.041 por Covid- 19 e que não morreriam se não houvesse a Covid-19. Ou seja, morreram por uma doença evitável, que sabemos como evitar, assim como fizeram a China, Itália, Espanha, França, Alemanha, Israel etc.