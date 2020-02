Um grave acidente entre um caminhão e uma motocicleta foi registrado na tarde deste sábado (22), no KM 50, da MG 170, em Lagoa da Prata.

A Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu da cidade foi acionada às 13h50 e ao chegar ao local, a equipe fez o atendimento dos dois homens que se feriram no acidente. Ambos estavam na motocicleta.

No momento do resgate, os dois estavam inconscientes. Um deles, sem idade identificada, teve fratura gravíssima no braço esquerdo e assim que deu entrada na UPA de Lagoa da Prata teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. O segundo, de 23 anos, apresentava fratura grave na perna esquerda e fratura no braço esquerdo.

Como o quadro de saúde do paciente é grave, a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Luz o transporá para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.