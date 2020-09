“A dona Luzia era muito ativa, cuidadosa com seus pertences, vaidosa e delicada. Era muito querida por todos da equipe e já está nos fazendo muita falta”, comentou a enfermeira que, em entrevista ao portal Últimas Notícias, contou ainda que o cotidiano da idosa era muito tranquilo, desde que ninguém mexesse em seus pertences. O dia de limpeza mais profunda no quarto era um grande problema, mas nas atividades diárias, dona Luzia era sempre muito carinhosa e fazia questão de fazer as refeições na copa, junto com os funcionários.