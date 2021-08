Nesta quinta-feira (12) o céu fica claro com algumas nuvens em praticamente todo o estado, exceto no Sul de Minas onde uma frente fria está passando pela Região e contribui para que o dia fique nublado. Já no Norte, Noroeste e Triângulo a taxa de umidade está abaixo dos 20%, o que é considerado crítico pelos meteorologistas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Triângulo, Norte e Noroeste, onde são consideradas as Regiões com maiores temperaturas, a umidade do ar pode atingir o nível de 15%. Especialistas recomendam bastante hidratação, devido à condição do ar com a umidade em queda.

Na capital mineira a umidade está registrando índices de 20% no período de maior aquecimento, e também é considerado estado crítico.

O Inmet aponta também que, em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi registrada nesta madrugada na estação do Cercadinho, 12,8°C, e a máxima não deve passar de 26°C.