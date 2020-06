Uma massa de ar seco predomina durante a primeira semana de inverno em todo o estado de Minas Gerais. Com a atuação do sistema, a umidade relativa do ar pode chegar a estado de alerta no Centro-Oeste de Minas.

Segundo dados do Climatempo, a umidade do ar varia entre 20% a 30% no período da tarde, quando é registrada a temperatura mais alta do dia. Os termômetros nas regiões variam entre 8°C e 27°C.

“O dia começa com a umidade relativa do ar baixa, sendo registrada cerca de 65% de partículas de água na atmosfera. Conforme aumenta a incidência solar, essa água evapora e a qualidade do ar cai muito”, explicou o climatologista Ruibran dos Reis.

“Só para lembrar: segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), umidade relativa do ar abaixo de 60% já é considerado estado de alerta, porque pode causar danos à saúde”, completou.