Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a nova primeira colocada no ranking das melhores universidades da América Latina realizado pela revista Times Higher Education (THE). Pela primeira vez, a instituição ultrapassou a Universidade de São Paulo (USP), que ficou na segunda posição na edição deste ano, divulgada na madrugada desta quinta-feira (20). Na edição de 2016, a USP era a primeira colocada, e a Unicamp ficou em segundo lugar.

Veja as dez melhores universidades da América Latina:

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil Universidade de São Paulo (USP) – Brasil Pontifícia Universidade Católica do Chile – Chile Universidade do Chile – Chile Universidade dos Andes – Colômbia Instituto de Tecnologia e Ensino Superior de Monterrey – México Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – Brasil Universidade Nacional Autônoma do México – México

Veja o ranking completo no site da THE

O reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, afirmou que “é sempre um orgulho para a universidade estar bem posicionada nos rankings internacionais, pois é um reconhecimento do árduo trabalho que aqui realizamos para ter uma escola de excelência em todas as áreas em que atua. Temos agora um esforço extra para, apesar da grave crise que estamos atravessando, conseguir manter essa posição no cenário internacional”.

O ranking THE avalia as universidades nos quesitos ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais. No total, 81 instituições entraram na lista.

Em nota, Phil Baty, editor do ranking, afirmou que Unicamp e USP são universidades muito diferentes que “representam a diversidade e a excelência no setor do ensino superior do Brasil”.

Brasil tem o melhor desempenho

Segundo o ranking da THE, o Brasil é o país latino-americano com o melhor desempenho na lista em 2017: das dez primeiras colocadas, cinco são universidades brasileiras. O país também tem outras 27 instituições listadas.

Veja abaixo a lista de brasileiras e a posição de cada uma no ranking: