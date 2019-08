Por Gleiton Arantes

Uma unidade da Associação Cultural Capoeira Gerais foi inaugurada na cidade de Japaraíba. O evento ocorreu no sábado (24).

As aulas serão realizadas no Cras, sob o comando do instrutor Marlei. Poderão participar crianças a partir de 5 anos, jovens e adultos.

Segundo informou Idelmar Valadão (mestre Grande) a abertura dos trabalhos na nova unidade foi um sucesso. “Estamos com a expectativa de que haverá muitos interessados. Usamos as aulas de capoeira para transformar nossos alunos em pessoas de bem. Incentivamos os participantes a estudar e a se profissionalizarem para terem um bom futuro”, disse.

Com a inauguração em Japaraíba, a associação passa a contar com seis unidades. As outras cinco estão localizadas no Tatame do Bem IV, no Geraldo Veloso; no Centro de Convivência do Idoso (bairro Alvorada), em Furnastur; Córrego Fundo e Lavras.