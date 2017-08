Uma unidade do projeto Tatame do Bem foi inaugurada em Córrego Fundo, no sábado (29). Formiga já conta com seis unidades.

A solenidade contou com a participação de autoridades do Executivo e do Legislativo Municipal, representantes da Polícia Militar e do Rotary Clube da cidade, de professores e voluntários do projeto, além de autoridades da região, e foi realizada na quadra da rua do Chiba, que será a sede da nova unidade.

Na oportunidade, alunos da unidade 4 do projeto localizada no bairro Geraldo Veloso, em Formiga, apresentaram o esporte para os presentes. Durante o evento, as autoridades fizeram o uso da palavra abordando a relevância do projeto para as ações sociais do município e a importância de receber o apoio do Poder Público bem como de toda a sociedade.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin agradeceu o empenho de todos na ação e mostrou-se otimista quanto aos resultados da iniciativa. “Somos eternamente gratos à Administração Municipal e às demais entidades aqui presentes pela receptividade que tivemos em Córrego Fundo. Prometemos caminhar juntos com as políticas públicas da cidade, favorecendo aqueles que realmente precisam” finalizou.

“Acreditamos que o projeto Tatame do Bem cumpre um papel social importante! Só temos a agradecer ao presidente Rodrigo Assalin por nos permitir fazer parte dessa história de construção e resgate da dignidade!”, disse a prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão.

A parceria entre o município e o Tatame do Bem ficou definida em uma reunião ocorrida no dia 16 de junho, entre a prefeita Érica Leão, o secretário de Governo e Transportes, Marco Armstrong de Araújo, e o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin. As aulas terão início nesta terça-feira (1º). A unidade irá atender crianças e adolescentes com idade entre 7 e 16 anos.