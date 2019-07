Alunos da unidade 6 do Tatame do Bem, no bairro Maringá, em Formiga, receberam a visita dos alunos da unidade 8, da cidade de Pimenta, na quinta-feira (25).

A unidade de Pimenta, coordenada pelo professor Edinaldo (Naim), é uma parceria com a associação Jiu-jitsu sem Fronteiras.

O treino envolveu alunos das duas unidades, além dos professores e voluntários pimentenses, os professores formiguenses Amri e Mateus e o presidente do projeto, Rodrigo Assalin.