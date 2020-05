A Unidade Sentinela da Policlínica, aberta diante do aumento do número de casos de dengue em Pará de Minas, será desativada. A unidade foi montada na Policlínica para atendimento exclusivo aos pacientes com sintomas de dengue no fim de semana no início de abril.

A Prefeitura orienta que, partir deste sábado (9), pacientes com sintomas de dengue que precisarem de atendimento no fim de semana deverão procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) farão o atendimento aos pacientes nelas referenciados de segunda a sexta-feira das 7h às 16h.

Sentinela

A unidade chegou a ser desativada, mas teve que ser reaberta diante do aumento do número de casos de dengue na cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, além de ampliar a oferta de atendimento à população, o atendimento especial na Policlínica serviria para reduzir o fluxo de pacientes na UPA.