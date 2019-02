Inovar é fundamental para a competitividade da indústria brasileira. O edital de inovação para a Indústria é uma iniciativa do Sistema Fiemg por meio do Senai, Sesi e Sebrae, que valoriza essa prática, financiando o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores. A edição de 2018 investirá até R$ 55 milhões para o desenvolvimento de projetos em empresas industriais de todos os portes, incluindo startups de base tecnológica.

As empresas podem enviar propostas durante todo o ano, em parceria com as instituições do sistema. Os resultados são anunciados semestralmente e os projetos reprovados recebem um feedback dos avaliadores e podem ser aprimorados e reenviadas.

As ideias devem se enquadrar em uma das cinco categorias, que são: Inovação Tecnológica para Grandes e Médias Empresas; Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas (MPE), Micro Empreendedor Individual (MEI) e Startups de Base Tecnológica; Empreendedorismo Industrial – Grandes empresas e Startups; Inovação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Promoção da Saúde (PS); Inovação Setorial em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Promoção da Saúde (PS) .

Para o edital de 2018, a unidade SESI SST/Divinópolis inscreveu cinco projetos, em conjunto com três empresas da cidade: Gerdau, Funfer e Sulminas. Todos voltados para a área de Saúde e Segurança no Trabalho, com ênfase em Ergonomia, em ação conjunta com o Centro de Inovação SESI em Belo Horizonte. Todos estes cinco projetos foram aprovados na primeira etapa e aguardam a divulgação da segunda etapa, prevista para vinte de fevereiro deste ano. Segundo a ergonomista Luana Azevedo, o edital de inovação proporciona maior engajamento das empresas com as melhorias e despertam um novo olhar para o conforto, desempenho e a produtividade.

Na última edição do edital, um projeto desenvolvido com a participação de uma indústria em Candeias, ficou entre os três primeiros colocados do Brasil. De acordo com o Gerente da Unidade Divinópolis de Saúde e Segurança no Trabalho, Átila Alves e Costa, a proposta é estimular ideias inovadoras nas indústrias. “As empresas precisam se reinventar e esta aproximação com as entidades envolvidas neste projeto aceleram este processo”, pontuou.

Para 2019, a equipe SST Divinópolis está confiante com os trabalhos submetidos e já está trabalhando em busca de novas ideias em parcerias com as indústrias.