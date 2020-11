A partir desta semana, as sete Unidades de Suporte Avançado (USAs) do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência CIS-URG Oeste passarão a ter o aparelho videolaringoscópio entre os equipamentos que compõem as ambulâncias.

Esse aparelho propiciará mais rapidez na intubação dos pacientes no atendimento de urgências, além de registrar o que foi feito pelo médico da equipe. “Geralmente em ocorrências de traumas mais graves, é necessária a intubação do paciente no local, o que garante a ventilação das vias aéreas. O equipamento, através de uma fibra ótica, permite que o médico veja em uma tela onde o tubo tem que passar, facilitando o procedimento e melhorando a qualidade da assistência”, explicou o diretor técnico do Samu, Marco Aurélio Lobão,

“Um investimento de cerca de R$200 mil, para melhoria da assistência, permitindo a intubação do paciente na cena e até mesmo para que possamos dar auxílio em Unidades de Pronto-Atendimentos que porventura não tenham os equipamentos adequados. O procedimento poderá ser feito em qualquer lugar, qualquer hora, tanto em adultos quanto em crianças. Um equipamento moderno que permitirá aos médicos um melhor desempenho e eficiência no atendimento ao paciente”, destacou o Secretário Executivo do CIS-URG Oeste, José Marcio Zanardi.

Na manhã desta terça-feira (1º), às 10h, na sede administrativa em Divinópolis, o presidente do Consórcio e prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela, o superintendente Regional de Saúde da Região Ampliada Oeste, Alan Rodrigo Silva farão a entrega dos aparelhos para o Secretário Executivo, José Marcio Zanardi e para o Diretor Técnico, Marco Aurélio Lobão.