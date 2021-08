As unidades prisionais de Formiga I e Divinópolis I receberam, nessa quarta-feira (25), uma caminhonete cada para uso nas oficinas de trabalho dos detentos. A entrega foi feita pela Secretaria Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Ao todo, 12 veículos foram adquiridos para as unidades do estado por meio de convênio firmado com o governo federal. Os veículos, que somam cerca de R$ 734 mil em investimentos, serão destinados a unidades de diversos municípios para atividades de trabalho e produção que demandam movimentação de carga, com o emprego de mão de obra dos detentos.

No Centro-Oeste, as caminhonetes serão usadas na oficina de corte e costura da Penitenciária de Formiga I e nas oficinas de máscaras e uniformes para sistema prisional e horta, no Presídio de Divinópolis I. Como benefício pelos serviços prestados, o detento tem um dia reduzido na condenação a cada três de trabalho.

“Além de baratear uma obra em presídio, o uso do trabalho de detentos ajuda na ressocialização do preso, principalmente com a remição da pena”, destacou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, em cerimônia na Penitenciária de Ribeirão das Neves I – José Maria Alkimin, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).