As inscrições para o Processo Seletivo de estagiários destinados ao Centro Veterinário de Acolhimento e Guarda de Animais (CVAGA) do Unifor-MG estão abertas e podem ser feitas até o dia 27 de setembro.

As vagas são para o sexo feminino, regularmente matriculadas a partir do 2º período.

A bolsa de estudos é de R$ 759, além de auxílio-transporte de R$ 87. A jornada é de 25 horas semanais.

O resultado será divulgado no dia 29 no site do Unifor-MG.