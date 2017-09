O Unifor-MG está com inscrições abertas para o 1° Processo Seletivo (Vestibular) – 2018. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de novembro pelo site da instituição (aqui) e no campus, a taxa é de R$40. As provas serão realizadas no dia 19 de novembro (domingo) das 9h às 13h.

Dentre os 23 cursos o Unifor-MG oferecerá duas novas graduações: Ciências Biológicas (Bacharelado) e Gestão Ambiental.

Os cursos oferecidos são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas (bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura), Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (bacharelado), Educação Física (licenciatura), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estética, Fisioterapia, Gestão Ambiental, Marketing, Medicina Veterinária, Pedagogia, Serviço Social.

O candidato será submetido a duas provas: uma de redação e uma prova de conhecimentos gerais referentes aos ensinos fundamental e médio. A Prova de redação tem o valor máximo de 50 pontos e a prova de conhecimentos gerais, o valor máximo de 100 pontos. Não será exigida leitura prévia de obra literária. O Edital está disponível no site do Unifor. Mais informações sobre o Vestibular pelo telefone 0800 283 0494.

Potencial

O potencial do Centro Universitário de Formiga é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), que atribuiu à Instituição o conceito 4, em uma escala que vai até 5. O recredenciamento está de acordo com a Portaria 517, publicada em 2012, no Diário Oficial da União (DOU). O Unifor-MG conta com infraestrutura de qualidade, professores especialistas, mestres e doutores e avançados recursos tecnológicos.

O Centro Universitário investe em ensino, pesquisa e extensão e na busca constante pelo aprimoramento. É referência nacional, com mais de 50 laboratórios modernos; biblioteca com mais de 80 mil itens; Salão Nobre e Salão de Eventos; Clube Unifor-MG de acesso gratuito para os alunos; Clínica Escola de Saúde; Clínica de Medicina Veterinária; Núcleo de Práticas Jurídicas; Centro de Estética; praças de alimentação bem estruturadas; dentre outras instalações.

Outro diferencial do Unifor-MG é o investimento no aluno. Em 2016, foram concedidas cerca de 5 mil bolsas de estudos/benefícios, totalizando mais de R$8,7 milhões. No Centro Universitário, o discente pode conseguir até 40% de desconto nas mensalidades.